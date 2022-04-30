Piranha – сімейство колісних БТР, розроблених швейцарською компанією Mowag

Данія передасть Збройним силам України 25 колісних бронетранспортерів Piranha III. Про це повідомляє данське видання Olfi, яке спеціалізується на оборонній тематиці, пише сайт «Мілітарний».

Piranha – сімейство колісних БТР, розроблених швейцарською компанією Mowag. Це одна з наймасовіших платформ бронетехніки у світі.

У Olfi зауважили, що Piranha III – застаріла модель БТР для Данії. На теперішньому етапі армія Данії переозброюється на БТР Piranha V.

Крім Piranha III, Данія відправляє до України важкі міномети М10 разом із тисячами мінометних снарядів для них. Видання також уточнило кількість гусеничних бронетранспортерів M113 G3 DK, про відправлення до України яких повідомлялося раніше.

Українська армія отримає 50 таких БТР.

Всі машини Piranha можуть плавати, для чого оснащені двома гребними гвинтами в кормовій частині корпусу. Piranha може використовуватися як винищувач танків та самохідний ПТРК (протитанковий ракетний комплекс).

Ракети Brimstone летять роєм і вражають найтовстішу броню: характеристики та дальність дії. Фірма MOWAG та її замовники встановлюють на машинах Piranha III цілий ряд гарматних та ракетних систем озброєння.

На машину можуть встановлюватися різні вежі з гарматами іноземних виробників: швейцарські Oerlikon-Bührle GAD-AOA з 20-мм гарматою, ізраїльські TCM-20 зі спареною 20-мм зенітною гарматою, французькі Hispano-Suiza з 90-м ET-90 з 90-мм гаубицею-гарматою.