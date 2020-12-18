Болгарія вирішила вислати російського дипломата, якого підозрюють у шпигунстві. Про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства країни, інформує «Інтерфакс-Україна».

За даними болгарського порталу Novinite, дипломата підозрюють у шпигунстві.

У болгарській прокуратурі встановили, що дипломат з 2017 року, зокрема, збирав інформацію про американських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях в Болгарії. За версією слідства, росіянин обіцяв грошову винагороду болгарському громадянинові, який мав доступ до такої інформації.

Інформацію та доказ у справі в МЗС передав генпрокурор Болгарії Іван Гешев.

Зі свого боку, МЗС Болгарії повідомило на своєму сайті, що оголосило російського дипломата персоною нон ґрата і дало йому 72 години на те, щоб залишити країну.

В російському посольстві в Болгарії зазначили, що персоною нон грата було визнано військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при посольстві. Там повідомили, що російська сторона залишає за собою право на ухвалення заходів у відповідь.

Зауважимо, що цей шпигунський скандал – не перший у відносинах між Москвою і Софією в цьому році. У вересні МЗС Болгарії оголосило персонами нон ґрата двох співробітників російського посольства, стосовно яких Софія висунула звинувачення у шпигунстві. Наприкінці січня, за повідомленнями болгарських ЗМІ, прокуратура Болгарії виявила двох дипломатів із РФ, що займалися, за даними Софії, шпигунством. При цьому болгарська судова влада пояснила, що обоє мали дипломатичну недоторканність, тому пред'явити їм звинувачення не було можливим.