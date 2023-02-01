Рішення було прийнято 134 голосами «за» проти 26 голосів «проти»

Болгарія стала 24 державою світу, яка визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення на своєму засіданні у середу, 1 лютого, ухвалив парламент країни, повідомляє болгарське новинне агентство «БНР».

Як повідомляється, сьогоднішнім рішенням Національних зборів Болгарії було вирішено згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада. Щобільше, будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду відтепер у Болгарії вважатимуть ганебним.

Рішення було прийнято 134 голосами «за» проти 26 голосів «проти». Не підтримали визнання Голодомору в Україні геноцидом проросійські партії «Відродження» та Болгарська соціалістична партія: перша проголосувала «проти», а друга не брала участь у голосуванні.

Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українців.

«Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії», – написав він у Twitter.

Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

Зазначимо, що Україна тривалий час закликає світ визнати організований радянським тоталітарним режимом Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На сьогодні разом із Болгарією це зробили 24 держави світу, а також Європейський парламент, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом 15 грудня 2022 року.