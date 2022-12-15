Європейський парламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. За документ проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти, 17 утримались.

Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

«Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців та суттєво підірвали основи українського суспільства», – зазначається в тексті резолюції, пише «Суспільне».

Також Європарламент закликав усі країни, особливо Росію, а також інші країни, що з’явилися після розпаду Радянського Союзу, відкрити свої архіви щодо голоду 1932-1933 років в Україні. Також у резолюції міститься заклик до країн-членів ЄС та треті країни просувати обізнаність про ці події, а також про інші злочини, що були скоєні радянським режимом, шляхом внесення історичних знань про них в освітні та дослідницькі програми, щоб запобігти повторенню подібних трагедій у майбутньому, зазначає «Укрінформ».

Україна тривалий час закликає світ визнати організований режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На сьогодні це зробили 22 держави.

Зокрема, 14 грудня рішення про визнання Голодомору геноцидом ухвалив Сенат Чехії. В ухваленому документі Верхня палата чеського Парламенту рішуче засудила злочини проти українського народу та вшанувала пам'ять мільйонів жертв Голодомору в Україні. У квітні аналогічне рішення ухвалила нижня палата чеського парламенту.

24 листопада румунський парламент проголосував за Декларацію про засудження Голодомору, якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932-1933 роках. Того ж дня аналогічні рішення ухвалили парламенти Молдови та Ірландії.

25 листопада президент Сполучних Штатів Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору, запевнивши, що США продовжать підтримку у протистоянні російській агресії.

30 листопада рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу ухвалив парламент Німеччини.