Джо Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору

Сполучені Штати і президент Джо Байден вшановують пам’ять українців, які загинули внаслідок жахливої трагедії – Голодомору. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Він наголосив, що в умовах сьогоднішьої війни не можна забувати про жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні в минулому.

«У той час як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні в минулому», – заявив американський президент.

Джо Байден нагадав, що у листопаді цього року вшановуються роковини Голодомору і «віддав належне стійкості українського народу, який пережив розруху й тиранію, щоб врешті-решт створити вільне та демократичне суспільство».

«Під час свого правління Йосип Сталін запровадив жорстку та репресивну політику щодо України, включаючи створення навмисного голоду в 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків та дітей. Ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у цій безглуздій трагедії і віддаємо належне стійкості українського народу, який пережив розруху й тиранію, щоб врешті-решт створити вільне та демократичне суспільство», – зауважив Байден, наголосивши, що США підтверджують непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.