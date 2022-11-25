Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору і відзначив стійкість українців
Байден віддав належне стійкості українського народу, який «пережив тиранію, щоб створити вільне суспільство»
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Сполучені Штати і президент Джо Байден вшановують пам’ять українців, які загинули внаслідок жахливої трагедії – Голодомору. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.
Він наголосив, що в умовах сьогоднішьої війни не можна забувати про жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні в минулому.
«У той час як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні в минулому», – заявив американський президент.
Джо Байден нагадав, що у листопаді цього року вшановуються роковини Голодомору і «віддав належне стійкості українського народу, який пережив розруху й тиранію, щоб врешті-решт створити вільне та демократичне суспільство».
«Під час свого правління Йосип Сталін запровадив жорстку та репресивну політику щодо України, включаючи створення навмисного голоду в 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків та дітей. Ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у цій безглуздій трагедії і віддаємо належне стійкості українського народу, який пережив розруху й тиранію, щоб врешті-решт створити вільне та демократичне суспільство», – зауважив Байден, наголосивши, що США підтверджують непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
Нагадаємо, українці вшанують пам’ять загиблих від Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років в четверту суботу листопада. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.