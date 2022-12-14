У середу, 14 грудня, Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців, та подякував за рішення. Про це повідомляє чеський портал KDU.

Зазначається, що у зв'язку з нинішньою російською агресією проти України парламент Чехії висловив рішучість сприяти просуванню міжнародних принципів, які запобігатимуть повторенню подібної трагедії десь у світі в майбутньому.

«Потрібно називати речі своїми іменами. Згідно з сучасною інформацією, повідомлення про неврожаї 1930-х років в Україні вводять в оману. Це був однозначний геноцид українського народу, який залишив від трьох до шести мільйонів жертв на економічно спустошеній території», – сказав чеський сенатор Йозеф Клемент.

Президент України Володимир Зеленський подякував чеській владі за це рішення.

«Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче», – зазначив глава держави у своєму Twitter.

Палата депутатів парламенту Чехії, нижня палата чеського парламенту, одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках актом геноциду українського народу 6 квітня.