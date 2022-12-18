Національна рада Австрії ухвалила постанову, у якій визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні «жахливим злочином сталінського режиму», хоча місцева опозиція наполягала на включенні в резолюцію терміну «геноцид». Про це повідомляє «Укрінформ».

Документ було прийнято одноголосно, «за» проголосували усі парламентські фракції. Водночас, австрійські парламентарі не спромоглися визнати Голодомор геноцидом українського народу, зійшовшись на більш розпливчастих формулюваннях.

В рішенні, яке Австрійський парламент приурочив до 90-х роковин Голодомору, йдеться, що він є «жорстоким голодом, який був зумисно та систематично спровокований радянським союзом проти цивільного населення, переважно на території України у 1932-1933 роках і який, за різними підрахунками, забрав життя від 3,5 до 7 млн осіб».

Депутати наголосили на тому, що свого часу цей жахливий злочин був проігнорований світовою громадськістю, а одним з небагатьох західних діячів, які протестували проти Голодомору у 1930-х роках, був тодішній віденський кардинал Теодор Інніцер.

Вони також провели паралелі з сучасністю і відзначили, що сьогодні голод використовується у якості зброї в російській агресивній війні проти України.

Національна рада пропонує федеральному уряду, зокрема федеральному міністру європейських та міжнародних справ, й надалі виступати за те, щоб голод та дефіцит не використовувались у якості зброї проти цивільного населення, або тиску на уряди, а також підкреслювати паралелі між історією та сьогоденням і засуджувати відповідні злочини.

Ліберальна опозиційна партія NEOS наполягала на підтримці визначення «геноцид», такої самої позиції дотримувалась і речниця партії «Зелені», яка входить до коаліції, Єва Ернст-Дзідзич.

Водночас, проти визначення «геноцид» виступили у правопопулістській та проросійській Австрійській партії свободи та у опозиційній Соціал-демократичній партії Австрії.

Австрійська народна партія, очільником якої є чинний канцлер Карл Нехаммер, розійшлася в думках з приводу цього питання.