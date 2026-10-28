Анастасія Алпєєва принесла Україні перше золото на ЧС-2026

Українка Анастасія Алпєєва здобула золоту медаль чемпіонату світу-2026 із боротьби, повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

У фіналі вагової категорії до 76 кг вона в напруженій сутичці з шаленим фіналом перемогла представницю Індії Кажал Кажал із рахунком 8:6. Поєдинок складався непросто для української спортсменки. Однак наприкінці зустрічі Алпєєва провела вирішальний прийом, перевела суперницю в партер та зуміла схилити шальки терезів на свій бік.

На шляху до титулу українка здолала трьох суперниць. Спочатку вона перемогла білоруску Анастасію Зімянкову (8:1), потім у чвертьфіналі взяла гору над американкою Даймонд Гілфорд (6:4). У півфіналі Алпєєва не залишила шансів туркені Кадрі Аксой Кочак, завершивши сутичку з рахунком 11:0.

Золото Алпєєвої стало першою нагородою збірної України на чемпіонаті світу, який проходить в Астані (Казахстан) з 24 жовтня до 1 листопада. Нагадаємо, змагання з греко-римської боротьби українська збірна завершила без медалей.

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24-річна Анастасія Алпєєва, яка народилася в Іваничах Волинської області, у 2025 році вперше стала чемпіонкою Європи та посіла п’яте місце на чемпіонаті світу. Через рік вона вдруге здобула золото континентальної першості, а тепер стала найкращою на чемпіонаті світу.