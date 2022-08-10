Боєць Нацгвардії збив російський штурмовий літак Су-25, коли той атакував на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку боєць Національної гвардії України збив російський штурмовий літак Су-25 з ПЗРК «Ігла».

«У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК «Ігла» по літаку Су-25. Фатальний постріл зробив побратим вже відомого «Запорізького месника» – також боєць Національної гвардії строкової служби. Ціль знищена», – повідомили на сторінці Нацгвардії у Facebook.

Зазначається, що після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території підтвердили.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, станом на ранок 10 серпня росіяни вже втратили 232 літаки та 193 гелікоптери.

Відео зі сторінки Нацгвардії у Facebook