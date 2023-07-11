Герої України Юрій Канюк (зліва) і Богдан Калагурський

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно 44-річному бійцю з села Оброшине біля Львова Богданові Калагурському та 27-річному воїну з Миколаєва на Львівщині Юрію Канюку.

Відповідні укази від 8 липня про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» (посмертно) капітану Богдану Калагурському та лейтенанту Юрію Канюку оприлюднені на сайті президента.

Як розповіли у «Львівобленерго», Богдан Калагурський з Оброшине 10 років працював енергетиком. Пройшов всі кар’єрні сходинки від електромонтера ОВБ до заступника начальника служби охорони праці та головного інженера Центрального РЕМ.

Брав участь в АТО. З початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову став до лав ЗСУ. Його позивний «Електрик».

Богдан Калагурський був командиром механізованої роти 106 механізованого батальйону 63 ОМБр ЗСУ. Героїчно загинув 19 серпня 2022 року під час боїв у селі Благодатне на Миколаївщині, де керував обороною села. Українські воїни відбивались до останнього боєкомплекту, окупанти втратили п’ять бойових машин та близько 40 осіб. Однак під час цього бою енергетик зазнав смертельного поранення. Після цього він деякий час вважався зниклим бевісти. У січні цього року тест ДНК підтвердив смерть воїна.

У капітана Богдана Калагурського залишилась дружина Галина та доньки Софія і Катерина.

Юрій Канюк був випускником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, здобув офіцерське звання лейтенанта. Був командиром гірсько-штурмового взводу 15 окремого гірсько-піхотного батальйону ЗСУ. У квітні 2022 року отримав осколкове поранення ноги внаслідок вибуху снаряда, проте після недовгого лікування вдома повернувся на передову. За мужність та героїзм був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Загинув 23 травня 2022 року під час боїв у селі Яковлівка Донецької області.