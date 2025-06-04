Бойлер корисний прилад, проте споживає багато електроенергії, та є способи заощадити

Якщо сім’я з трьох людей використовує бойлер для нагрівання води, то на місяць вона може в середньому використати 200 кВт·год електроенергії. Це чимало. Фахівці YASNO розповіли, як заощадити електроенергію, якщо ви користуєтесь бойлером.

Правильний вибір

Перш за все, потрібно визначитися з об’ємом приладу для нагрівання води. Для сім’ї з 2-3 людей недоцільно купувати модель на 100 л – це зайві гроші та перевитрати енергії. Для такої сім’ї вистачить бойлера на 50-60 л.

Обов’язково звертайте увагу на клас ефективності – він має бути А/А+ та вище.

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Економія в експлуатації

Після встановлення водонагрівача зменшити суму у платіжці допоможе дотримання простих порад: