Просто вимкнути з розетки не допоможе: як зекономити електрику під час користування бойлером
Якщо сім’я з трьох людей використовує бойлер для нагрівання води, то на місяць вона може в середньому використати 200 кВт·год електроенергії. Це чимало. Фахівці YASNO розповіли, як заощадити електроенергію, якщо ви користуєтесь бойлером.
Правильний вибір
Перш за все, потрібно визначитися з об’ємом приладу для нагрівання води. Для сім’ї з 2-3 людей недоцільно купувати модель на 100 л – це зайві гроші та перевитрати енергії. Для такої сім’ї вистачить бойлера на 50-60 л.
Обов’язково звертайте увагу на клас ефективності – він має бути А/А+ та вище.
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Економія в експлуатації
Після встановлення водонагрівача зменшити суму у платіжці допоможе дотримання простих порад:
- відрегулюйте температуру нагрівання на рівні 55 градусів – це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту;
- вчасно чистіть та видаляйте накип всередині бойлера;
- запрограмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через «розумну» розетку. При наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна платити вдвічі менше;
- не вимикайте бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.