На Донеччині окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади, яка ремонтувала водогін «Горлівка-Торецьк». Про це повідомив штаб ООС у вечірньому зведенні 8 січня.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета неподалік Південного у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи. Для уникнення жертв роботи було припинено», – зазначено у повідомленні штабу.

Сторони відновили режим тиші і опівдні відновлювальні роботи продовжили. Однак близько 14:00 ворожі сили знову відкрили провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи негайно припинили, робочу бригаду вивели із небезпечної зони.

Як повідомляє Радіо Свобода, прорив на водогоні «Горлівка-Торецьк» стався ще 4 січня. Через це п'ять населених пунктів із 38 тисячами населення залишилися без води.

Загалом протягом доби 8 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Про всі випадки українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.