Папа Франциск під час послання Urbi et Orbi побажав Україні миру

Папа Римський Франциск у п’ятницю, 25 грудня, під час традиційного різдвяного звернення Urbi et Orbi (містові і світові) помолився за мир на сході України та в Нагірному Карабасі, а також закликав політиків до співпраці.

«Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, а також у східних регіонах України, та сприянні діалогові як єдиному шляху, що веде до миру та примирення», – сказав Папа Франциск, якого цитує портал Vatican News.

Крім того, Папа Франциск згадав про відкриття вакцин від коронавірусу, відзначивши цю подію «проблиском надії», та закликав політиків до співпраці.

«Прошу всіх: керівників держав, підприємства, міжнародні організації пітримувати співпрацю, а не конкуренцію, та подбати про вирішення для всіх, вакцини для всіх, особливо, для найуразливіших і потребуючих в усіх регіонах планети. На першому місці – найуразливіші та потребуючі», – відзначив він.

Зазначимо, що через карантинні обмеження цьогорічне різдвяне звернення Urbi et orbi Папа Франциск виголошував не з центрального балкону базиліки Святого Петра у Ватикані, а з розташованого поруч Залу благословень.