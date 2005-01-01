Бойовики на Донбасі збили безпілотник спостерігачів ОБСЄ

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 21:18150

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Російсько-окупаційні війська третю добу поспіль порушують «великоднє перемир’я», активно застосовуючи стрілецьку зброю по українських позиціях та безпілотних літальних апаратах місії ОБСЄ, внаслідок чого один безпілотник був збитий, повідомила українська сторона СЦКК.

«За інформацією спостерігачів місії, протягом трьох останніх днів під час проведення верифікаційних заходів відведення техніки та озброєння у тимчасово непідконтрольних уряду України районах бойовики російсько-окупаційних військ тричі обстріляли БПЛА СММ ОБСЄ. При цьому, поблизу населеного пункту Міусинськ (Луганська область), де бойовики облаштували своєрідний “полігон”, безпілотник СММ ОБСЄ був збитий», – заявили у СЦКК.

Зазначається, що в усіх цих випадках представники місії були змушені залишити ці райони спостереження.

Водночас спостерігачам вдалося задокументувати переміщення у цьому районі колони техніки у складі 10 БМП, а також заходи підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ, поінформували в СЦКК.

Як повідомляв ZAXID.NET, спостерігачі ОБСЄ на Донбасі від 28 березня почали знову використовувати у своїй роботі безпілотники.

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