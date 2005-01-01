ОБСЄ поновлює аерофоторозвідку дронами на Донбасі

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:49670

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ОБСЄ поновлює аерофоторозвідку дронами на Донбасі
фото SMM OSCE
Представники ОБСЄ нагадали, що спостереження з дронів передбачено Мінськими угодами

Спостерігачі ОБСЄ знову використовуватимуть безпілотники на Донбасі. Про це заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає «5 канал».

Як відомо, безпілотники міжнародні спостерігачі припинили залучати після численних випадків збиття їх проросійськими бойовиками.

Водночас, в ОБСЄ зазначили, що спостереження з дронів передбачено Мінськими угодами. Новий безпілотник, який нині є в розпорядженні моніторингової місії, здатен пролетіти 160 кілометрів і працювати удень та вночі. Він фіксуватиме все, що відбувається вздовж лінії фронту і фільмуватиме порушення.

Ватажків незаконних збройних формувань представники СММ ОБСЄ закликали не атакувати апарат місії. «Ми письмово звернулися до підписантів Мінських угод і дали їм чітко зрозуміти, що 28 березня ми відновлюємо застосування безпілотників. Учора я був у Луганську і повідомив пана Пасічника про початок польотів. Про це я так само повідомлю і в Донецьку, куди я збираюся згодом», – зазначив Александр Хуг.

Нагадаємо, в грудні ОБСЄ зафіксувала новий табір терористів неподалік від Донецька. Його помітили завдяки аерозйомці безпілотника СММ.

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