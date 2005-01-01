Представники ОБСЄ зафіксували нові укріплення бойовиків у зоні АТО

Також спостерігачі побачили танки та зенітний ракетний комплекс

Місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу. Про це йдеться у звіті місії.

«У непідконтрольних Україні районах члени патруля ОБСЄ бачили, як приблизно 10 неозброєних членів «ЛНР» розвантажували дерев’яні колоди з вантажівки військового типу неподалік позицій військового типу, які зафіксовано вперше», — зазначається у звіті. Згідно з даними місії, йдеться про територію на заході від с. Калинове-Борщувате.

Також 12 січня спостерігачі ОБСЄ бачили зенітний ракетний комплекс 9K33 «Оса», що рухався на захід поблизу с. Хрещатицьке (колишнє Красноармійське, неподалік від Маріуполя).

«Наявність там зазначених одиниць озброєння є порушенням ліній відведення», — наголосили у заяві місії.

Окрім того спостерігачі бачили два танки Т-64 на причепах-платформах, що рухалася на північний схід біля с. Гайове неподалік від Луганська.