Бойовики на Донбасі вперше від початку новорічного перемир'я застосували артилерію

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 19:02800

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Бойовики на Донбасі вперше від початку новорічного перемир'я застосували артилерію
фото ілюстративне
Так зване новорічне перемир'я розпочалось наприкінці грудня

У суботу, 13 січня, бойовики на Донбасі вперше з початку новорічного перемир'я застосували артилерію. Про це йдеться у повідомленні штабу АТО.

«На Приазов'ї майже годину тривав обстріл з гранатометів, 120-міліметрових мінометів і артилерійських систем калібру 12 мм по укріпленнях сил АТО на підступах до Водяного. Тут загарбники випустили понад два десятки боєприпасів. У цьому ж районі, навколо Павлополя, незаконні збройні формування вели вогонь з важких мінометів», – зазначили в штабі.

У районі шахти Бутівка стріляли з 120-міліметрових мінометів і гранатометів, біля Кам'янки і Новолуганського – зі стрілецької зброї і 82-міліметрових мінометів, біля Верхньоторецького – з гранатометів і стрілецької зброї.

Загалом від початку доби на лінії розмежування зафіксували шість обстрілів. В одному випадку Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що так зване новорічне перемир'я розпочалось 23 грудня.

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