На Донбасі під час розмінування території загинув вояк ЗСУ

За добу на Донбасі загинув один військовий, четверо отримали поранення і травми

Впродовж доби 11 січня в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів позицій українських військовослужбовців з боку бойовиків. Окрім того, під час розмінування ділянки на донецькому напрямку загинув вояк Збройних сил України.

«На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинув один український воїн, ще двоє отримали поранення і двоє – бойові травми», – йдеться в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

У Міноборони уточнили, що загиблий боєць підірвався під час розмінування ділянки місцевості на донецькому напрямку.

«Під час виконання бойового завдання загинув один український воїн, він підірвався під час проведення розмінування ділянки місцевості на Донецькому напрямку. Ще двоє наших військовослужбовців отримали поранення ... Усіх постраждалих оперативно доставили у військові госпіталі, їм надано невідкладну лікарську допомогу. Їхньому життю нині нічого не загрожує», – повідомив спікер прес-центру штабу АТО Василь Лабай у коментарі телеканалу «112 Україна».

Прес-центр АТО також зазначив, що на Луганському напрямку найбільша вогнева активність супротивника спостерігалася в районі Світлодарської дуги. Зі 120- і 82-міліметрових мінометів і великокаліберних кулеметів терористи вели вогонь у районі Луганського, а з гранатометів різних видів і стрілецької зброї прицільно стріляли по захисниках Новолуганського. Військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Також з великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир'я біля Новозванівки.

На донецькому напрямку епіцентром протистояння було Приазов'я. Тут бойовики активно застосовували 120- і 82-міліметрові міномети в околицях Широкиного, Гнутового і Лебединського. Крім того, з гранатометів різних видів були обстріляні захисники населеного пункту Піски.

Також було зафіксовано кілька прольотів ворожих безпілотників.