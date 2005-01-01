Небойові втрати ЗСУ на Донбасі в 2017 році становили 98 загиблих і 178 поранених бійців

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:38970

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Минулого року небойові безповоротні втрати Збройних сил України на Донбасі становили 98 загиблих військовослужбовців. Про це інформує телеканал «112 Україна» з посиланням на відповідь, надану в Міністерстві оборони на інформаційний запит.

Крім того, як повідомляється, травми під час не бойових ситуацій в зоні АТО у 2017 році отримали 178 бійців.

Нагадаємо, як повідомляв Генштаб ЗСУ, станом на 18 грудня безповоротні втрати української армії з початку 2017 року становили 191 військовослужбовця. Безповоротні втрати включають загиблих у боях, зниклих безвісти і полонених, підкреслювали в Генштабі.

У жовтні Генеральний штаб Збройних сил заявив, що з початку АТО бойові втрати склали 10710 військовослужбовців ЗСУ, з них безповоротні - 2333, санітарні (поранені і травмовані в результаті бойових дій) - 8377.

Крім ЗСУ, в АТО гинули військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, бійці добровольчих батальйонів.

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