У зоні АТО загинуло троє військовослужбовців ЗСУ

Загалом минулої доби зафіксовано 7 обстрілів сил АТО з боку бойовиків

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло троє військовослужбовців Збройних сил України, ще троє отримали поранення, один - бойову травму. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Як розповіли у відомстві, загалом минулої доби зафіксовано 7 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. У одному випадку українські військові відповіли агресору.

«На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів, ще троє зазнали поранень, а один – отримав бойову травму», – повідомляють у прес-центрі.

Зазначається, що на Луганському напрямку, бойовиками були обстріляні з мінометів різних калібрів укріплення Збройних Сил України поблизу Троїцького.

«Особливу вогневу активність противник також виявляв у районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського агресор неодноразово, як удень так і ввечері, вів вогонь зі 120-ти і 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів», – йдеться у заяві штабу АТО.

У відомстві повідомили, що довкола Новолуганського півтори години ворог обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та мінометів різних калібрів. Оскільки ці обстріли мали прицільний характер та несли безпосередню загрозу життю і здоров’ю українських воїнів, вони були вимушені відповісти бойовикам.

На Донецькому напрямку окупанти порушували домовленості про припинення вогню з автоматичних станкових гранатометів біля Верхньоторецького та шахти Бутівка.