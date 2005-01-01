В зоні АТО загинув солдат з Чернівецької області

Уранці в середу, 10 січня, в результаті обстрілу позицій сил АТО в селі Новолуганське Донецької області загинув військовий – житель Чернівецької області, старший солдат батальйону «Донбас» 32-річний Володимир Анадимб.

«Він загинув сьогодні вранці в селі Новолуганське Донецької області. Під час обстрілу з гранатомета. Осколок потрапив у шию. Помер по дорозі в лікарню», – повідомив чернівецький обласний військовий комісар Володимир Шведюк, якого процитував телеканал «Буковина».

Володимир Анадимб народився в Херсонській області й одружився в селі Тереблече Глибоцького району Чернівецької області. У бійця залишилися дружина і двоє синів.

Як повідомляв ZAXID.NET, в зоні АТО на початку січня загинув військовий з Закарпаття.