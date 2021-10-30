У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 29 жовтня, бойовики знову масово порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Про це повідомили у прес-службі операції Об’єднаних сил.

Бойовики відкривали вогонь біля Причепилівки, Зайцевого, Старогнатівки, Майорська, Новотошківського, Новоселівки, Катеринівки, Водяного, Мар’їнки, Станиці Луганської, Лебединського та Павлополя.

Стріляли бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.Також вони залучали безпілотники, з яких скидали постріли з гранати ВОГ-17. А ще на Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків, ймовірно, «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Бійці перебувають у лікарні, стан їхнього здоров’я оцінюють як задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, але не використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Станом на 7:00 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.