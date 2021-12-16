Російські бойовики впродовж 16 грудня чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема били із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час одного із обстрілів поранення дістав український військовий.

За даними штабу операції Об'єднаних сил, окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по українським позиціям біля Новолуганського. Поблизу Пісків росіяни обстрілювали українськиз військових з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Водночас у напрямку Золотого-4 та Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Під час одного із таких обстрілів один український військових дістав поранення. його госпіталізували, наразі він перебуває у медзакладі. Його стан задовільний.

На обстріли російських бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 12 грудня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі український військовослужбовець дістав поранення, підірвавшись на пластиковій міні бойовиків. Ця міна – заборонена міжнародними конвенціями.