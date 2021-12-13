У неділю, 12 грудня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі український військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму, спричинену пластиковою міною, що заборонена міжнародними конвенціями.

За інформацією оперативно-тактичного угруповання «Північ», поранений – 49-річний лейтенант Збройних сил України. Після вибуху його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

«Як з’ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями через спричинення значних страждань постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого», – наголосили в ОТУ «Північ»..

Там зазначили, що за цим випадком буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, нададуть міжнародним спостережним організаціям.

До слова, за інформацією штабу ООС, у неділю бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.