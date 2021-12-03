Збройні сили Російської Федерації розпочали новий період оперативної та бойової підготовки на окупованих територіях Луганської і Донецької областях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 3 грудня.

За данами української розвідки, окупанти відпрацювують приведення своїх з’єднань і частин в ОРДЛО у вищі ступені бойової готовності. Зокрема, на окремих напрямках Росія здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій українських військових.

Виконання таких заходів, як повідомляє розвідка, контролюють представники штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Так, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.