Бойовики увечері понеділка припинили дотримуватися режиму тиші

Російсько-терористичні війська випустили п’ять мін по українських позиціях

СуспільствоВолодимир Пиріг, 25 грудня2910

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Бойовики увечері понеділка припинили дотримуватися режиму тиші
фото Міністерства оборони України

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань увечері в понеділок, 25 грудня, порушили режим тиші на Донбасі, обстрілявши позиції Збройних сил України біля Павлополя Донецької області зі 120-мм мінометів, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

«Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети. П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське», – повідомили в штабі.

Нагадаємо, від початку цієї доби і до 18:00 бойовики вперше дотрималися режиму тиші, який почав діяти з опівночі 23 грудлня.

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