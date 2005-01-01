В понеділок вперше за час різдвяного перемир’я бойовики не відкривали вогню

Сьогоднішній день у районі проведення АТО, вперше після вступу в силу новорічно-різдвяного перемир’я, пройшов без порушень режиму припинення вогню, повідомив прес-центр штабу антитерористичної операції.

«Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу», – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Нагадаємо, чергова домовленість про безстрокове перемир’я на Донбасі почала діяти з опівночі 23 грудня. В перший же день його дії бойовики це перемир’я порушили.