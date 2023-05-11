Новим послом України в Бразилії буде відомий український дипломат Андрій Мельник

Заступник міністра закордонних справ України, екс-посол у Німеччині Андрій Мельник стане послом України у Бразилії. Його кандидатуру схвалили в уряді цієї країни. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Бразилії», – йдеться в офіційному повідомленні бразильського уряду.

Указу президента України щодо призначення немає. Як і коментарів самого Андрія Мельника.

З 18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України.

Перед тим, з 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року Мельник був послом України в Німеччині. На цій посаді він критикував Німеччину за недостатню допомогу Україні у відбитті російської агресії.

Втім, і після звільнення з посади посла Мельник продовжив критикувати німецьких політиків за їх проросійську позицію.