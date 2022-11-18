Андрій Мельник з кінця 2014 року був послом України в Німеччині

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра закордонних справ України колишнього посла нашої країни у Німеччині Андрія Мельника. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

«Кабінетом Міністрів України призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України», – заявив Мельничук.

Мельник став дуже відомим через нещадну критику німецького уряду за позицію щодо допомоги Україні. Наприклад, дипломат сказав, що канцлер Олаф Шольц «вдає ображену ліверну ковбасу» (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. – Ред.), коли німецький політик відмовлявся відвідати Київ за прикладом своїх європейських колег.

Щоправда, згодом дипломат перепросив за свої слова.

Серед останнього, Мельник послав за маршрутом російського корабля Ілона Маска за його пропозицію для України піти на поступки РФ.

Робота українського посла неодноразово привертала увагу російських пропагандистів, що у своїх публікаціях намагались усіляко зіштовхнути дипломата з німецькими колегами. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині 8 років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років, зазначає УНІАН.

Однак, під час від'їзду з Німеччини Мельнику влаштували «особливе прощання». На відміну від більшості послів, з Мельником прощався не глава чи заступник глави департаменту, а заступник міністерки Анналени Бербок – Тобіас Лінднер. Таке прощання відбувається «тільки у кількох виняткових випадках». Мельнику влаштували державне прощання, щоби висловити «чітке визнання» німецького міністерства.

Нагадаємо, влітку президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з поста посла України в Німеччині. Замість нього новим послом став Олексій Макеєв.