У липні Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині, у жовтні він має залишити країну

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на пропозицію праворадикальної партії AfD визнати його персоною нон-ґрата в Німеччині. У четвер, 1 вересня, він написав у Twitter, що розглядає таку пропозицію, як загрозу. А у випадку, якщо з ним щось станеться, AfD нестиме відповідальність за це.

«AfD, сприймаю цю пропозицію як загрозу. Якщо зі мною щось трапиться, AfD відповідатиме за це. Замість того, щоб подбати про справжні проблеми людей у Німеччині, ви проводите скандальне полювання на відьом. Соромно», – написав Мельник у Twitter.

Депутатська група AfD виступила з поданням до Бундестагу про визнання небажаною особою посла України в Німеччині Андрія Мельника. У поданні зазначено, що німецький Бундестаг має оголосити посла України персоною нон грата «на тлі його численних образ і приниження народу, державних органів і політиків країни перебування». Також AfD вимагає «негайного відкликання» Мельника до його запланованого від'їзду з Німеччини в жовтні. Документ 31 серпня опублікувало видання t-online.

У коментарі t-online голова парламентської групи AfD у Комітеті закордонних справ Петр Бистрон зазначив, що заява спрямована проти бездіяльності німецького уряду, а не проти Мельника як особи. Заява не матиме жодних далекосяжних наслідків; її слід розуміти як запит до Федерального міністерства закордонних справ.

«Пан Мельник представляв інтереси своєї країни. Ми закликаємо федеральний уряд захищати інтереси Німеччини з такою ж пристрастю», – зазначив він.

Першим із пропозицією оголосити Мельника персоною нон ґрата виступив депутат Бундестагу від ХДС Єнс Леманн. Таку пропозицію він озвучив в Instagram.

«Андрій Мельник виключений, і тому його слід швидко оголосити персоною нон грата, щоб він міг швидко покинути Німеччину», – написав Леманн в Instagram.

Андрій Мельник – український дипломат. Працював у посольстві України в Австрії, Кабінеті міністрів. З кінця 2014 року був послом України в Німеччині. Питання щодо відкликання Мельника вже вирішене. Президень Володимир Зеленський звільнив його з посади у липні. У жовтні він має залишити Німеччину.

Мельник відомий різкою критикою німецьких політиків, зокрема і президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. У 2021 році український посол звинуватив президента Німеччини в перекручуванні історії. Німецька AfD критикує те, що Мельник звинуватив Штайнмаєра у створенні «павутини контактів з Росією», а також висловлювання на адресу Олафа Шольца.

Партія AfD (Alternative für Deutschland – «Альтернатива для Німеччини») — націоналістична та право-популістська політична партія Німеччини. Основна ідеологія партії спрямована проти євроінтеграції та імміграції іноземців.