Екстрене засідання Ради Безпеки ООН може відбутися в найближчі години

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на Запорізькій АЕС і заявив, що Лондон вимагає скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Вранці 4 березня прем’єр-міністр Борис Джонсон розмовляв з президентом України Зеленським про важку ситуацію на Запорізькій АЕС, повідомляє прес-служба британського уряду. Обидва лідери погодилися, що Росія повинна негайно припинити атаку на електростанцію і дозволити безперешкодний доступ екстрених служб до електростанції.

«Прем'єр-міністр заявив, що необдумані дії президента Путіна можуть загрожувати безпеці всієї Європи. За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася. Прем'єр-міністр заявив, що буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН у найближчі години, і що Велика Британія негайно підніме це питання перед Росією та близькими партнерами», – йдеться в офіційному повідомленні британського уряду.

Нагадаємо, вночі 4 березня через обстріли російських окупантів виникла пожежа на Запорізькій атомній електростанції, розташованій в місті Енергодар. Станом на 6:20 пожежу вдалося загасити, жертв та постраждалих немає.

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