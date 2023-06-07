Британська розвідка очікує додаткових затоплень у наступні дні у зв’язку з подальшим руйнуванням дамби Каховської ГЕС.Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

У відомстві нагадують, що ГЕС, яка знаходиться на окупованій Росією території, була частково зруйнована незадовго до 03:00 за місцевим часом 06 червня 2023 року. До 12:00 вся східна частина дамби, а також значна частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені.

Відзначається, що рівень води в Каховському водосховищі перед проривом був рекордно високим, що призвело до скидання особливо великої кількості води, яка затопила територію нижче за течією.

Запорізька атомна електростанція, яка розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі. Структура дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткове затоплення.

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.