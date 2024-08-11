Панорама руйнувань у Бахмуті

Британська розвідка показала супутникові знімки масштабів руйнувань у Бахмуті Донецької області, який був зруйнований під час боїв між Силами оборони та російськими окупантами. Про це йдеться у новому зведенні міноборони Великої Британії.

«Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані», – йдеться у звіті.

Розвідка показала руйнування стадіону, школи та залізничного вокзалу у Бахмуті.

Місто Бахмут з серпня 2022 року було епіцентром боїв. Навесні 2023 року перейшло під контроль російських окупантів місто на 80% зруйноване внаслідок важких боїв.