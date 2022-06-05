За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України

Збройні сили України провели контратаки у Сєвєродонецьку та зуміли зупинити просування російських сил. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише «Українська правда».

«За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності», – йдеться у звіті.

За даними розвідки, російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сепаратистських сил самопроголошеної Луганської народної республіки. Ці війська погано оснащені і навчені, і не вистачає важкої техніки у порівнянні з регулярними російськими частинами.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька, і перш ніж переходити до подальших наступальних дій, російським військам знадобиться пауза, що може призвести до втрати частини набраного за останній тиждень імпульсу.

«Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст – це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам», – наголошується у звіті.

Інформацію британської розвідки підтверджують і в американському Інституті вивчення війни (ISW). Як йдеться в аналітичному звіті українські війська успішно гальмують російські спроби оточити українські позиції на Луганщині та штурм РФ у Сєвєродонецьку. Крім того, ЗСУ провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, просування російських військ на місто та ширші операції з його оточення залишаються повільними, зазначили аналітики. Українська оборона на сході України залишається ефективною.

Своєю чергою, як повідомив очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай, російська армія за підтримки артилерії продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка. За словами Гайдая, ситуація в області залишається вкрай важкою.