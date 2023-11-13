Британська розвідка пояснила, чому в російській армії процвітає пияцтво та наркоманія
Російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, скеровуючи їх у штурмові загони «Шторм-Z»
Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту. Відтак, неможливість залишити окопи спонукає російських окупантів випивати та вживати наркотики, вважає британська розвідка.
Як зазначається у зведенні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії за 13 листопада, у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ «Верстка» повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс.
У матеріалі зазначається, що наркотики легко дістати навіть на передовій. У відомстві зазначають, що цим даним можна довіряти.
«Вони супроводжуються за численними повідомленнями з моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони «Шторм-Z», які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.
«Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту», – зазначають британській розвідці.
До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 13 листопада становлять близько 312550 осіб.