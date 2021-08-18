Винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил Великої Британії перехопили російський винищувач Су-24, який наблизився до повітряного простору Румунії. Про це повідомляє сайт Військово-повітряних сил Об’єднаного Королівства.

Зазначається, що британські винищувачі в рамках місії НАТО з посилення безпеки повітряного простору 17 серпня піднялися в повітря з румунської авіабази «Михаїл Когальнічану» поблизу Констанці на узбережжі Чорного моря, після того, як у районі польотної інформації Румунії виявили російський літак, який прямував до повітряного простору країни.

Як і у багатьох інших подібних випадках з російськими військовими літаками, Су-24 не подав план польоту і не виходив на зв’язок з румунським управлінням повітряного руху, що зробило небезпечними польоти інших авіарейсів, йдеться у заяві.

«Коли невідомий, ймовірно, російський, літак увійшов до району польотної інформації Румунії, нас залучили, щоб провести візуальну ідентифікацію ... Минуло небагато часу, перш ніж ми перехопили літак і визначили його як російський Су-24. Він пролетів не ближче 20 миль (32 км) від узбережжя Румунії, перш ніж ми його перехопили. Ми супроводжували його, поки він не покинув район польотної інформації Румунії», – розповів пілот одного з Typhoon.

Британські винищувачі розміщуються в Румунії в рамках місії повітряної поліції НАТО (BILOXO), яка була посилена після 2014 року у зв'язку з окупацією Криму Росією.