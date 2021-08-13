Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська армія нарощує бойові спроможності своїх частин та з’єднань в окупованих Донецьку та Луганську.

«Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ», – повідомляє прес-служба ГУР МО в п’ятницю, 13 серпня.

Як приклад, з початку серпня з території Росії завезено близько однієї тис. тонн пального, а також нові партії озброєння та боєприпасів, зокрема й бойові броньовані машини та 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.

Аби приховати поставку бойової техніки і військове майно на окуповану територію росіяни використовують дороги, які проходять через перепускні пункти на непідконтрольних Україні ділянках кордону, так і обхідні шляхи.

Нагадаємо, що раніше представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що на загострення в зоні операції Об'єднаних сил впливають одразу три фактори – геополітичний, військовий та внутрішня ситуація в Росії.