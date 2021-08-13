Контррозвідки Служби безпеки України затримала на Харківщині та Одещині двох екс-бойовиків терористичних угруповань «Л/ДНР». Вони причетні до обстрілів позицій українських військових на Донбасі, повідомляє прес-служба СБУ в п’ятницю, 13 серпня.

Вони перебували в лавах бойовиків впродовж 2014-2016 років. В цей період вони брали активну участь в боях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Їх затримали в Харківській та Одеській областях та повідомили про підозру за статтею про участь терористичній групі чи терористичній організації.

За це загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.