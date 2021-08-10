Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, в тому числі підрив співробітника СБУ. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як розповіли у відомстві, працівники спецслужби зірвали підготовку до вбивства співробітника СБУ, якого планували підірвати, і вийшла на вербувальника – 27-річного жителя Сєверодонецька, який вербував українців в прифронтовій території. Чоловік став працювати на «спецслужби «ЛНР» у 2018 році, а вже через рік отримав паспорт громадянина Росії.

Він діяв з Луганська за завданням кураторів з Росії. Свою мережу зловмисник формував переважно з-поміж близьких родичів співробітників СБУ, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території. Таким чином він завербував колишнього співробітника СБУ, якого звільнили в 2018 році за пияцтво.

Той за завданням найняв виконавців теракту, які замінували автомобіль чинного співробітника СБУ, але міну виявили і знешкодили після того, як автомобіль заїхав на територію Управління СБУ в Сєвєродонецьку.

Спецслужба вже викрила частину агентів мережі і встановлює інших можливих агентів «МГБ ЛНР».

Зауважимо, що у липні російську агентурну мережу ФСБ викрили в Херсонській області. Для ФСБ мережа збирала інформацію про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.