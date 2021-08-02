Лідеру проросійського угруповання повідомили про підозру

Служба безпеки України заявила, що блокувала підконтрольне одному з нардепів проросійське угруповання, яке діяло під прикриттям громадського об’єднання. За інформацією «Української правди», йдеться про громадську організацію «Патріоти – За життя», яку контролює депутат від ОПЗЖ Ілля Кива.

Спецоперацію провели у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську, повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 2 серпня. За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на «вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні».

Як приклад, у березні цього року лідер групи, ім'я якого СБУ не називає, разом із учасниками організації завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. Такі дії за задумом кураторів «мали спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку», зазначено в повідомленні,

Під час обшуків в офісах організації та в домівках її представників працівники СБУ виявили холодну зброю, партію канабісу та обладнання для його вирощування, а також «інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів».

Лідеру угруповання повідомили про підозру, однак за якою саме статтею Служба безпеки України не повідомила. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.