Представники фірма «Шторм» охороняють нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука

Верховний суд постановив повернути Києву ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн, яку незаконно захопила пов’язана із нардепом від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком охоронна фірма «Шторм».

Прокурори довели в суді, що охоронна фірма безпідставного зайняла цю ділянку, передає Київська міська прокуратура 9 червня. Зокрема, без жодних дозволів використовувала там будівлі та звела паркан, чим обмежила вільний доступ до самої ділянки та річки Десенка.

Суд погодився із доводами прокуратури про те, що Київська міськрада не передавала земельну ділянки в користування або власність громадській організації, а також не видавала відповідних дозволів.

Охоронна фірма «Шторм» захопила ділянку площею 1,16 га вартістю понад 25 млн грн

(фото прокуратури)

Зазначимо, що власником охоронної фірми «Шторм» є Віктор Чорний – депутат від «Опозиційної платформи – За життя». Сама фірма займається охороною Віктора Медведчука, а також головного офісу ОПЗЖ в Києві.

Журналісти Bihus.info у 2019 році виявили, що ця фірма незаконно облаштували тренувальну базу на території Труханового острова в Києві.

Крім того, народні депутати від Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли собі в помічники близько п’ятьох представників «Шторму».