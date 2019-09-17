Охоронці Медведчука незаконно облаштували тренувальний табір на Трухановому острові

На березі рекреаційної зони розташована тренувальна база охоронної фірми «Шторм»

Охоронці народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука незаконно облаштували тренувальну базу на території Труханового острова в Києві. Про це розповідається в новому сюжеті «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Так, журналісти-розслідувачі з'ясували, що на березі рекреаційної зони розташована тренувальна база охоронної фірми «Шторм» (її очолює, Віктор Чорний, який зараз є депутатом від «Опозиційної платформи – За життя», – ред), яка займається охороною кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука. Територію площею 11 тис. м2 над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження, вхід на територію для сторонніх заборонений.

Журналісти розповіли, що за парканом розташовані спортмайданчик, брезентова палатка та кількаповерхова споруда, ймовірно житлова. На території табору постійно спостерігається якась активність: приїжджають і від'їжджають автомобілі, ведуться роботи, лунають накази на зразок військових. Паркан, який відділяє територію тренувального табору від іншої частини острова, заходить у воду, незаконно перекриваючи доступ до берега, хоча за словами юристів, що якщо фізична чи юридична особа має ділянку на березі будь-якої водойми, вона повинна все рівно забезпечити доступ до водойми для всіх бажаючих.

Чоловіки спортивної статури, які представилися охоронцями ділянки, заявили, що це «приватна територія».

У свою чергу, у КМДА журналістам розповіли, що судячи з облікових даних, на ділянці знаходиться районна ГО «Клуб Козак», хоча ні договору оренди ні спеціального рішення щодо надання земельної ділянки не існує. До слова, керує вищезгаданою ГО Ян Марченко – колишній помічник нардепа Тараса Козака, який є близьким соратником Медведчука.

Сам Медвечук у коментарі журналістам заявив, що з Яном Марченко не знайомий, про ГО «Клуб Козак» нічого не чув і не знає чим ще займається охоронна фірма «Шторм».