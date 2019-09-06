Львівський нардеп Тарас Козак приховав нафтовий бізнес своєї дружини у Росії

Наталія Лавренюк і Тарас Козак

Цивільна дружина народного депутата від «Опозиційної платформи – за життя» Тараса Козака Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко та Віктора Медведчука. При цьому про Лавренюк у своїй декларації Козак взагалі не згадує. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» від «Радіо Свобода», опублікованому 5 вересня.

Зазначається, що Лавренюк є уродженкою Львова і має громадянства одразу України та Росії. З реєстру юридичних осіб РФ журналісти дізналися, що вона володіє 25% акцій компанії «НЗНП Трейд», яка займається видобутком нафти в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Дружина Медведчука Оксана Марченко має 61% у цій компанії.

В Україні цивільна дружина Козака володіє фірмою «Лілія», яка, за даними розслідувачів, офіційно не приносить їй жодних прибутків. Проте журналісти знайшли у Лавренюк 12 квартир у Києві та Львові, і ще з десяток земельних ділянок на Київщині.

«Сукупно за останні 14 років офіційні доходи Лавренюк склали близько 5 мільйонів гривень – якими навряд чи можна пояснити наявність цих квадратних метрів нерухомого майна», — йдеться у розслідуванні.

Розслідування програми «Схеми»

Також «Схеми» дізналися, що жінка постійно супроводжує Козака в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005 року: спільних перельотів журналісти нарахували понад 100. Про частку Лавренюк у бізнесі було відомом і раніше, проте лише зараз стало відомо, що вона є матір’ю дитини Козака і його цивільною дружиною, що він сам підтвердив. Проте ні дитину, ні цивільну дружину та її бізнес Козак у свою декларацію не вніс, що є порушенням антикорупційного законодавства.

Жінка на повідомлення журналістів у месенджері не відповіла, сам Козак сказав журналістам: «А що — це заборонено? (спільно літати – ред.).У нас є спільна дитина». Щодо відсутності цивільної дружини в декларації депутат попросив журналістів надіслати йому письмові питання. Утім, до ефіру на них так і не відповів.

Зазначимо, Тарас Козак тривалий час працював на різних посадах у Державній митній службі, зокрема був заступником голови та очолював Західну регіональну митницю. У 2010 році став депутатом Львівської облради, а в 2014 році – народним депутатом від «Опозиційного блоку». Зараз у парламенті він входить до фракції «Опозиційна платформа – за життя».

Журналісти-розслідувачі програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» зазначають, що нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху «Український вибір». Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука і Козака бізнес-партнерами. А журналісти програми «Схеми» зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.

Тарас Козак є власником кількох українських ЗМІ, зокрема трьох інформаційних телеканалів — «112 Україна», NewsOne та ZIK.