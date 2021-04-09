На тренувальній базі охоронної фірми «Шторм» на Трухановому острові в Києві, яку пов’язують із нардепом від проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктором Медведчуком, поліцейські проводять слідчі дії.

За даними джерел LIGA.net, департамент стратегічних розслідувань НПУ спільно з управлінням авіації і поліції на воді проводять огляд території. Слідчі дії, ймовірно, стосуються справи про незаконне відчуження земельної ділянки.

«Благоустрій зносить паркан на ділянці, а поліція охороняє порядок і проводить огляд в рамках кримінального провадження про ділянку», – додав співрозмовник.

Директор охоронної фірми «Шторм» Іван Бойченко в коментарі «Громадському» підтвердив інформацію про слідчі дії. Він уточнив, що це не обшуки, а відповідно до ухвали суду – огляд приміщення. Він додав, що комунальники також вже зламали паркан.

Інформацію про огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що на ній розміщені, підтвердив і департамент стратегічних розслідувань поліції. Він уточнив, що до слідчих дій залучили працівників водної поліції та спецпризначенів. Водночас інформацію про застосування авіації та штурм бази відомство заперечило.

Це не перший інцидент із цією фірмою. Поліцейські в лютому затримали та обшукали автобус «Шторму». Як повідомляло тоді «Громадське», причиною затримання стала стрілянина біля київського будівельного майданчика.

Зазначимо, що власником охоронної фірми «Шторм» є Віктор Чорний – депутат від «Опозиційної платформи – За життя». Фірма займається охороною Віктора Медведчука. Журналісти Bihus.info у 2019 році виявили, ця фірма незаконно облаштували тренувальну базу на території Труханового острова в Києві.

Крім того, народні депутати від Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли собі в помічники близько п’ятьох представників «Шторму».