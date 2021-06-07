Ватажка «Боко Харам» Абубакара Шекау ліквідували в Нігерії

У Нігерії загинув ватажок ісламістського терористичного угруповання «Боко Харам» Абубакар Шекау. Про це повідомляє агенція Reuters, з посиланням на лідера ISWAP (бойовики «Ісламської держави західноафриканських провінцій») Абу Мусаба аль Барнаві.

За словами лідера аль Барнаві, його бійці розшукали Шекау за наказом керівництва «Ісламської держави» і атакували «Боко Харам», поки Шекау не відступив. Бойовики ISWAP переслідували його і пропонували приєднатися до них, однак Шекау підірвав себе. Аль Барнаві розповів, що це сталося ще наприкінці травня.

У звіті нігерійської розвідки, наданій урядовцем і дослідниками «Боко Харам», теж вказується, що Шекау мертвий. На думку політичних аналітиків, смерть Шекау може покласти край жорстокому суперництву між двома угрупованнями, що дозволить ISWAP поглинути бойовиків «Боко Харам» і зміцнити свої позиції на північному сході Нігерії.

Наразі в «Боко Харам» не коментують інформацію про смерть Шекау.

«Боко Харам» – радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. Організація заснована в 2002 році Мохамедом Юсуфом і ставила за мету побудову ісламської держави із законами шаріату.

Організація відома чисельними нападами на церкви, школи, поліцейські дільниці, а також викраденням та вбивством цивільного населення. Всього членами організації в період між 2002 та 2013 роком було вбито понад 10 тис. чоловік. 22 травня 2014 року визнана Радою Безпеки ООН, як терористична організація.

ISWAP був частиною «Боко Харам» до його розколу пʼять років тому. До розколу призвели релігійні та ідеологічні розбіжності через вбивства мирних мешканців, проти яких виступала ISWAP.