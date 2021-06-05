Озброєні люди вбили близько ста осіб у результаті нападу на село Солхан на півночі Буркіна-Фасо – країни з населенням від 10 до 13 млн людей, яка розташована у Західній Африці. Крім того, під час нічного рейду бойовиків на Солхан були спалені будинки і ринок, повідомляє BBC.

У зв’язку з терактом президент Буркіна-Фасо Рох Каборе оголосив у країні триденну жалобу. Місцеві правоохоронці розшукують причетних до нападу.

Наразі про свою причетність до атаки не оголосила жодна терористична організація, проте напади ісламістів у цій країні трапляються дедалі частіше, особливо в регіонах, які межують з Нігером і Малі, зазначається в публікації.

Зокрема, у п’ятницю терористи напали на село Тадарят, яке розташоване за 150 км на північ від Солхана, і вбили 14 людей. Ще 30 людей терористи вбили на сході країни минулого місяця.

Буркіна-Фасо, як і багато її сусідів, стикається з кризою безпеки, яка поглиблюється через здійснення озброєними бойовиками рейдів та викрадень людей. За останні два роки свої домівки через насильство покинули понад мільйон жителів Буркіна-Фасо.

Криза в африканському регіоні Сахель, до складу якого, зокрема, входить Буркіна-Фасо, почалася у 2012-2013 роках після того, як бойовики захопили значну частину півночі Малі. Боротися з бойовиками військам кількох африканських країн – Малі, Чаду, Мавританії, Нігеру та Буркіна-Фасо – допомагають французькі сили. Проте нещодавно Франція припинила співпрацю з Малі після того, як там стався державний переворот.