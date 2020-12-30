Вибух стався всередині терміналу аеропорту Аден

У середу, 30 грудня, потужний вибух пролунав в аеропорту Аден (Ємен) у момент прибуття нового уряду. Про це повідомляє Alarabiya.

Вибух стався всередині терміналу аеропорту Аден в момент висадки міністрів з літака. Вибух супроводжувався пострілами. За попередніми даними, для пострілів використовували військові дрони.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше 5 людей, міністри уряду не постраждали.

Зокрема, поранення отримали заступник міністра транспорту, місцеві чиновники, а також значна кількість представників засобів масової інформації, які очікували на літак.

Членів уряду, у тому числі прем'єр-міністра Маіна Абдулмалі, вивезли з місця події в президентський палац міста.

Що відбувається у Ємені

Збройний конфлікт у Єменській Республіці триває з 2014 року. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху «Ансар Алла», що захопили столицю Сану й значну частину північних районів країни, з одного боку, та урядові війська Ємену, що отримують підтримку від Саудівської Аравії й Об'єднаних Арабських Еміратів, — з іншого.

Шестирічний збройний конфлікт у Ємені призвів до загибелі щонайменше 233 тис. життів.

Уряд Ємену зробив адміністративний центр провінції Аден тимчасовою столицею, після того, як «Ансар Алла» захопили владу в столиці Сана і вигнали звідти президента Абд-Раббі Мансура Хаді.

У грудні цього року президент Ємену Абду Раббу Мансур Хаді, який перебуває в Саудівській Аравії, призначив новий склад з 24 міністрів. До складу нового уряду увійшли п'ять представників перехідної ради Південного Ємену, який виступає за відділення півдня Ємену.