Російський розвідник цікавився новітньою зброєю в зоні ООС

Служба безпеки України повідомила, що її контррозвідники виявили і затримали агента Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального Штабу Збройних Сил Росії.

За інформацією СБУ, громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору за гроші розвідувальної інформації. Російських кураторів цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

Шпигуна затримали «на гарячому» під час передачі відомостей військового характеру представнику російських спецслужб електронними каналами зв’язку. При цьому в якому саме регіоні України це сталося – не повідомляється.

Наразі агентові російської розвідки повідомлено про підозру в участь у діяльності терористичної організації. За рішенням суду його взяли під варту. Крім того, СБУ вирішує питання про оголошення підозри в шпигунстві.