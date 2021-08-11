Німецька поліція заарештувала у Берліні працівника посольства Великої Британії за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами.

Чоловіка підозрюють в передачі за гроші документів агентам російської розвідслужби, повідомляє Reuters.

У німецькій прокуратурі заявили, що дипломата вдалося затримати в результаті спільної операції німецьких та британських структур.

У помешканні та на робочому місці затриманого провели обшуки. Він постане перед судом у середу для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 липня районний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього лідера партії «Соціалістичний народний фронт» Альгірдаса Палецкіса винним в шпигунстві на користь Росії. Йому було призначене покарання у вигляді шести років позбавлення волі