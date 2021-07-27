З лютого 2017 року до жовтня 2018 року Альгірдас Палецкіс продавав росіянам секретну інформацію

У вівторок, 27 липня, районний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього лідера партії «Соціалістичний народний фронт» Альгірдаса Палецкіса винним в шпигунстві на користь Росії. Йому було призначене покарання у вигляді шести років позбавлення волі, повідомляє видання Delfi.

Як повідомляється, прокуратура пропонувала покарати Палецкіса 9 роками позбавлення волі. Вирок не є остаточним і може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

Водночас вільнюський підприємець Деймантас Бертаускас, який визнав свою провину в цій кримінальній справі і дав свідчення, звільнений від кримінальної відповідальності.

Як стверджує прокуратура, в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року, обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки та іншими громадянами РФ, один з яких визнаний винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві.

Підозрювані за грошову винагороду збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.

50-річний Альгірдас Палецкіс є внуком комуніста Юстаса Палецкіса, який був головою президії Верховної ради Литовської РСР протягом 1940-1967 років.

Він був депутатом Сейму Литви у 2004-2007 роках від Соціал-демократичної партії, з якої його потім виключили. Тоді він створив власну партію, на базі якої було створено «Соціалістичний народний фронт». Зараз її очолює інша людина.

Цікаво, що ще у 2012 році Палецкіс був засуджений за те, що заперечував і грубо применшував факт агресії СРСР проти Литовської Республіки. Крім того, створений у 2008 році «Соціалістичний народний фронт» на чолі з Палецкісом не раз згадувалися в публічних звітах розвідки про загрози національній безпеці. «Соціалістичний народний фронт» розвідка Литви називала проросійською політичною партією, а також повідомляла про участь представників партії в спрямованих проти США і НАТО пропагандистських акціях.